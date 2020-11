Das gilt sowohl in New York als auch bei uns. Die interessantesten drei sind Delivery Hero, HelloFresh und Zalando, obwohl die Geschäfte noch glänzend laufen, aber die Bewertung überzogen ist.



