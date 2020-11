An der Wall Street haben am Vorabend die Korken geknallt, erstmals in der Geschichte schloss der Index über der historischen Marke von 30.000 Punkten. Der DAX verharrt am Dienstag trotz der positiven Vorgaben zunächst nur knapp über dem Schlussniveau des Vortages. Aktuell beträgt das Kursniveau um 13.310 Zähler. Am Nachmittag wollen die Kanzlerin und die Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Coronakrise beraten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

