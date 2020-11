Münster/Köln (ots) - TRUE MOTION - der Name steht seit 2018 für den Traum vom perfekten Laufschuh und für beschwerdefreie Freude am Laufen. Gegründet in Münster/Köln durch Andre Kriwet, Christian Arens und Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann, stellt True Motion den Höhepunkt von über 25 Jahren gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Laufsportindustrie dar. Kern des innovativen Konzepts von True Motion ist U-TECH, die weltweit erste Technologie auf dem Laufschuhmarkt, die für ein angenehm weiches, responsives und zugleich stabiles Laufgefühl sorgt. Die U-TECH Technologie birgt das Potenzial, Beschwerden zu verringern und gleichzeitig durch den Trampolineffekt die Freude am Laufen zu erhöhen. True Motion hat mit seinen ersten beiden Schuhmodellen - Nevos und Aion - bereits zwei ISPO-Awards und zahlreiche Laufschuhtests gewonnen.Über 35.000 Laufbegeisterte profitieren bereits von diesem einzigartigen Laufgefühl und berichten euphorisch davon, wie sie ohne Einlagen und ohne Stabilschuhe endlich wieder beschwerdefrei laufen können. Andre Kriwet, Prof. Dr. Gert-Peter Brüggemann und Christian Arens haben eine gemeinsame und unmissverständliche Mission: den besten Laufschuh auf diesem Planeten zu bauen. Sie stellen die Läufer in den Fokus ihrer Bemühungen, nicht Kostenreduktion und Margenoptimierung. Ihr Ziel ist es, Läuferinnen und Läufern ein optimales und beschwerdefreies Lauferlebnis zu ermöglichen. Im Gegensatz zu True Motion sind Kriwet und Brüggemann keine Neulinge im Running-Markt. In den vergangenen Dekaden haben sie bereits so manche Running-Innovation, u.a. für Nike, Brooks und Asics, hervorgebracht.Eine Large-Scale-Studie unter Leitung des Biomechanik-Professors Brüggemann lieferte im Frühjahr 2020 beeindruckende Ergebnisse. Die Studie mit 83 Läufer*innen bereitete 1,3 Millionen Daten auf. Im Vergleich zu marktführenden Mitbewerbermodellen im Neutral- und Stabilschuhbereich schneidet True Motion bei den ausschlaggebenden Parametern deutlich besser ab: 18 % mehr Dämpfung, 10 % effizientere Muskelarbeit, 10 % weniger Belastung für das Knie, 8 % weniger Belastung für die Achillessehne (alle Angaben im Mittel). Für die Lauf-experten ein Meilenstein. Treten sie damit doch den Beweis für die Wirksamkeit der U-TECHTM Technologie und die Relevanz dieses Paradigmenwechsels an.SPARK IN THE DARK - DER NEUE TRUE MOTION "SPARK" FÜR DEN WINTERWenn die Tage kürzer werden und alles um uns herum dunkler, läufst du mit True Motion andere Wege. Die Modelle Nevos und Aion gibt es ab sofort in edlen, dunklen Farben in Kombination mit einem fröhlichen "SPARK-Tupfer" und metallischen Effekten.True Motion Gründer Andre Kriwet freut sich auf funkelnde Schuhe und Augen bei allen Läuferinnen und Läufern: "Mit 360° Reflektivität sorgen wir für erhöhte Sicherheit bei Runs in der Dunkelheit, und zusätzlich liefern wir durch das Verwenden von fröhlichen Farben natürlich gerne das extra Quäntchen Motivation und Spaß beim Laufen!"NEVOS & AION - DER UNTERSCHIEDDer U-TECH Nevos und der U-TECH Aion sind Geschwister. Beide sind für viele unterschiedliche Läufer*innen, Läufe, Untergründe und Strecken ausgelegt. Knackig schnelle 5-km-Runs sind genauso möglich wie lange Trainingseinheiten und Marathons. Für Leichtgewichte und etwas schwerere Läufer*innen. Der Hauptunterschied zwischen beiden Modellen liegt im Trage- und Laufgefühl.NEVOS - UNSER GOLDKINDDynamisch abgestimmtes Laufgefühl und Passform, explosiver Trampolineffekt, physiologisches Zentrieren für Halt und Stabilität.AION - UNSER WUNDERKINDDer Aion ist der große Bruder (oder die große Schwester) des Nevos und insgesamt komfortabler und besser gedämpft. Perfekt abgestimmtes sicheres Zentrieren, himmlische Dämpfung, state-of-the-art Komfort und eine echte "Wohlfühl"-Passform. Ausgestattet mit den neuesten Technologien, Materialien und Konstruktionsweisen wurde der Aion durch und durch nach dem letzten Stand der Wissenschaft und Technik konzipiert.Weitere Informationen zu True Motion: https://truemotion.run/True Motion im Handel: https://truemotion.run/Shopfinder/Bild- und Videomaterial zur rechtefreien Nutzung steht hier zum Download bereit: DOWNLOAD (https://we.tl/t-ZrRHQjVG9f)(Bei Nutzung bitte folgenden Content Credit angeben: True Motion)Pressekontakt:Lena RatzlaffSIDELINES Agency069 380 982 16lr@sidelines.agencyOriginal-Content von: True Motion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150825/4773161