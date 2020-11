Unterföhring (ots) - Vom Kandidaten zum Quizmaster in nur einer Show: Palina Rojinski, Elyas M'Barek und Thomas Gottschalk treten ab 5. Januar 2021, immer dienstags um 20:15 Uhr, in fünf Folgen auf ProSieben an, um gegen Joko Winterscheidt in "Wer stiehlt mir die Show?" zu gewinnen. Ein wechselnder Wildcard-Zuschauer versucht zusätzlich, Joko die Show zu stehlen.Einer der vier Kandidaten spielt im Finale gegen Joko. Besiegt er ihn als Quizmaster, gewinnt er die Show - in doppelter Hinsicht. Dem Sieger winkt der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte: Joko Winterscheidts Job. Er moderiert dann die nächste Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" und darf diese nach seinen Vorstellungen umgestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine Show zurück zu gewinnen.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Palina Rojinski, Elyas M'Barek, Thomas Gottschalk - bei diesen starken Kandidaten muss Joko sehr aufpassen, dass ihm nicht die Show gestohlen wird. Für unsere Zuschauer bedeutet es in jedem Fall Unterhaltung vom Feinsten - so oder so.""Wer stiehlt mir die Show?" - ab 5. Januar 2021, immer dienstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.one (mailto:kevin.koerber@seven.one)Photo Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.one (mailto:tabea.werner@seven.one)Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4773177