Was steckt tatsächlich drin, im Kupfer-Porphyr-Projekt "Haib" in Süd-Namibia? Um das zu erfahren, plant das kanadische Unternehmen Deep-South Resources (TSX-V: DSM; Frankfurt: DSD; WKN: A2DGWF; ISIN CA24378W1032) aktuell ein zweistufiges Bohrprogramm, mit dem die bekannten historischen Werte der Lagerstätte präzisiert und aktualisiert werden sollen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, ist ein passender Servicepartner bereits ...

