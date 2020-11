New York (ots/PRNewswire) - Infotecs (http://www.infotecs.us/) ist ein führender internationaler Cyber-Security und Threat-Intelligence Anbieter. Das Unternehmen hat bekanntgegeben, dass es sich der Auslandshandelskammer USA (The German American Chamber of Commerce (https://www.gaccny.com/en/about-us), Inc. - GACC NY) angeschlossen hat.Die GACC NY wurde vor über 70 Jahren in New York gegründet. Das Ziel der Organisation ist es, als unparteiischer Mittler den Handel zwischen Deutschland und Vereinigten Staaten zu fördern. Die Einrichtung hat sich als innovativer und sachdienlicher Service und als verlässlicher Partner für deutsch-amerikanische Unternehmensfragen erwiesen. GACC NY besteht aus einem hoch qualifizierten Expertenteam, das Unternehmen bei unterschiedlichen Aufgaben unterstützt. Dazu zählen die Markteinführung, die Geschäftsentwicklung, die Rechtsberatung, Visa für Praktikanten, die Personalgewinnung und die Betreuung von Startups.Infotecs Americas möchte sich aktiv an den Marketing-Events der GACC NY beteiligen, um nützliche Kontakte zu knüpfen und sein Partner-Netzwerk auszubauen. Mit diesen Maßnahmen will Infotecs seine Markenbekanntheit steigern und seine Vertriebskanäle unterstützen."Wir streben die Zusammenarbeit mit der German American Chamber of Commerce von New York an, weil wir unter anderem ihre unterschiedlichen aktuellen Publikationen nutzen möchten. Diese geben uns Einblicke in die Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten. Diese Informationsquellen helfen uns dabei, den Bedarf unserer Kunden besser zu verstehen und den Leuten effektive Lösungen zu liefern", erklärt Alexander Tkachev, General Manager bei Infotecs Americas, Inc.Über InfotecsAls ein führender internationaler IT-Sicherheitsanbieter sowie erfahrener Spezialist software-basierter VPN-Lösungen entwickelt Infotecs die Peer-to-Peer ViPNet Technologie, um mehr Sicherheit, Flexibilität und Effizienz als andere marktübliche Security-Produkte bieten zu können.Die ViPNet Security und Threat Intelligence Platform bietet komplette Sicherheit für alle Unternehmensebenen in einer einzigen kosteneffizienten Lösung. ViPNet unterstützt als einzige Technologie echte Punkt-zu-Punkt Security und gilt daher als hochsicher. Die Verschlüsselungslösung ist skalierbar, flexibel und kann einfach implementiert sowie verwaltet werden. Weiterhin kann ViPNet nahtlos in bestehende Netzwerkinfrastrukturen integriert werden, dies ermöglicht Kunden die richtige Balance zwischen hoher Sicherheit und geringer Komplexität sowie niedrigem Risiko zu finden. ViPNet-Lösungen werden von erfahrenen Krypto-Spezialisten unseres IT-Entwicklungs- und Support-Teams sowie einem starken Partnernetzwerk unterstützt.Weitere Informationen zum Unternehmen unter: www.infotecs.us (http://www.infotecs.us/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1123427/Infotecs_Logo.jpgOriginal-Content von: Infotecs Americas Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150832/4773259