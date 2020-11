Koblenz (ots) - Kürzlich erfolgte eine Vertragsunterzeichnung des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) im Rahmen des US Foreign Military Sales (FMS) Programm mit der US-Regierung zur Beschaffung von Funkgeräten AN/PRC-117G (Army Navy/Portable Radio Communications, Typ 117, Version G) einschließlich Zubehör.Diese ergänzende Beschaffung bildet einen essenziellen Mehrwert für die verschlüsselte Kommunikation mit eigenen und verbündeten Kräften im Einsatz.Die im Funkgerät verbaute Kryptotechnologie ermöglicht die Nachrichtenübertragung in allen NATO-Geheimhaltungsgraden. Mit Hilfe eines militärischen Global Positioning System (GPS) Moduls ist eine genaue Standortbestimmung jederzeit gewährleitet.Außerdem ist das Funkgerät für die Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), die Speerspitze der NATO-Eingreiftruppe, ab 2023 eingeplant, um dort die Interoperabilität zwischen den Einheiten sicherzustellen.Derzeit verfügt die Bundeswehr über 570 Systeme. Zunächst werden weitere 370 Funkgeräte nebst Zubehör beschafft. Bis 2024 sollen insgesamt 931 dieser Geräte den bisherigen Bestand der Truppe erweitern.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und Informations-ZentrumFerdinand-Sauerbruch-Straße 156073 KoblenzTel. +49 (0) 261 400-12821Fax +49 (0) 261 400-12822E-Mail: pizain@bundeswehr.orgwww.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum AIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/4773241