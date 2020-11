Der Swiss Market Index wird inzwischen schon bei kleinsten Rückschlägen wieder gekauft, was erfahrungsgemäss ein positives Vorzeichen ist. Im Tagesverlauf erreichte Tiefstkurse wurden am Dienstag von Marktteilnehmern verstärkt zu Käufen genutzt, so dass der SMI letztendlich wieder deutlich höher im Plus schliessen konnte. Auf ähnliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...