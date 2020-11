PwC erwirtschaftete weltweit einen Umsatz von 43 Mrd. US-Dollar - ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. PwC Österreich verzeichnete trotz Corona-Krise mit 161,6 Mio. Euro ein Umsatzplus von 3,7 Prozent. "Unser zurückliegendes Geschäftsjahr war geprägt durch gesundes Wachstum, aber auch durch neue, nicht vorhersehbare Herausforderungen. Dank unserer schnellen Reaktion, einer klaren Linie und mit Hilfe unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir uns jedoch bestmöglich auf die Corona-Krise und die neuen Gegebenheiten einstellen. So ist es uns gelungen, unsere Kunden in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich zu unterstützen und unseren erfolgreichen Kurs als Unternehmen beizubehalten", erklärt Peter Perktold, CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...