München (ots/PRNewswire) - - Creo Ansys Simulation ist das einzige CAD-Produkt auf dem Markt, in das die High-Fidelity-Solver von Ansys integriert sind.- Das Bündnis macht simulationsgestütztes Produktdesign durch die Demokratisierung der Simulation zu einem Eckpfeiler der digitalen Transformation.Die jüngste Erweiterung von PTCs (NASDAQ: PTC) preisgekrönter Creo® Computer-Aided Design (CAD)-Software-Software+)umfasst das erste CAD-Angebot mit Ansys's (NASDAQ: ANSS) High-Fidelity-Solvern, mit denen Anwender schnell und mit hoher Genauigkeit Konstruktionsergebnisse simulieren können. Creo Ansys Simulation bringt die Simulation in die Modellierungsumgebung und demokratisiert eine entscheidende Technologie, die dazu beitragen kann, Kosten zu senken und die Qualität und Markteinführungszeit zu verbessern. Die Einführung markiert den zweiten Jahrestag der strategischen Allianz zwischen PTC und Ansys.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.ptc.com/en/news/2020/ptc-ansys-deliver-cad-market-innovation-creo-ansys-simulation.Informationen zu PTC (NASDAQ: PTC)PTC hilft globalen Herstellern dabei, mit Softwarelösungen zweistellige Auswirkungen zu erzielen, um Innovationen im Bereich von Produkt und Dienstleistungen zu beschleunigen, die operative Effizienz zu verbessern und die Produktivität der Belegschaft zu steigern. In Kombination mit einem umfassenden Partner-Netzwerk bietet PTC den Kunden Flexibilität bei der Bereitstellung seiner Technologie, um die digitale Transformation voranzubringen - lokal, in der Cloud oder über die reine SaaS-Plattform. Bei PTC stellen wir uns nicht nur eine bessere Welt vor - wir ermöglichen sie.