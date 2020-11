Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle strafft sein Geschäft in China weiter. Die Marke Yinlu mit Erdnussmilch- und Reisprodukten in Dosen wird zu einem Preis, der nicht genannt wurde, an die Firma Food Wise verkauft. Mit der Transaktion gehen auch fünf Fabriken in den Besitz des Yinlu-Gründers Chen Qingshui über, teilte Nestle am Mittwoch mit.

