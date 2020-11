Haar (ots) - Im September 2020 hat die Stiftung Warentest 25 Milchdesserts für Kinder getestet, darunter Frischkäsezubereitungen, Joghurts und Puddings. Ganz vorne im Test liegen drei Danone FruchtZwerge Varianten. Den ersten Platz belegen FruchtZwerge Bio mit der Note 1,9, danach folgen FruchtZwerge klassik und FruchtZwerge weniger süß mit den Noten 2,0 und 2,1. FruchtZwerge weniger süß schneiden bei der ernährungsphysiologischen Qualität insgesamt am besten ab.Ein großer Erfolg für die Danone FruchtZwerge: In einem Test von 25 Kindermilchdesserts im September 2020 liegen alle getesteten Produkte von Danone an der Spitze. Empfohlen werden FruchtZwerge Bio, FruchtZwerge weniger süß und FruchtZwerge klassik als ernährungsphysiologisch beste Wahl.Die ersten Plätze im Überblick:1. Platz: FruchtZwerge Bio mit der Note 1,9 zusammen mit einem anderen Produkt2. Platz: FruchtZwerge klassik (2,0) zusammen mit einem anderen Produkt3. Platz: FruchtZwerge weniger süß (2,1) zusammen mit einem anderen ProduktInsgesamt hat die Stiftung Wartentest 25 Milchdesserts für Kinder getestet, darunter Frischkäsezubereitungen, Joghurts und Puddings. 12 davon bekamen die Testnote "gut", darunter 3 Puddings, 1 Joghurt und 8 Frischkäsezubereitungen. Vier Produkte erhielten die Testnote "ausreichend". Als "mangelhaft" eingestuft wurde ein Schokomilchdessert, das im Vergleich zum Testsieger FruchtZwerge Bio 6 Mal so viele Kalorien, 4 Mal so viel Zucker und 14 Mal so viel Fett enthält.Sechs Testkriterien als GrundlageAlle 25 Produkte wurden nach sechs vorgegebenen Kriterien untersucht und bewertet. Kriterien waren die ernährungsphysiologische Qualität, Schadstoffe, Sensorisches Urteil, Mikrobiologische Qualität, Nutzerfreundliche Verpackung und Deklaration. Für die Bewertung am wichtigsten war die ernährungsphysiologische Qualität, also welchen Anteil die Portion an Energie, Fett, gesättigten Fettsäuren und freiem Zucker als Teil einer Hauptmahlzeit und als Zwischenmahlzeit hat. Schnitten Produkte - wie alle Danone Produkte - hier gut ab, bedeutet das, dass ein Kind eine Portion als Snack oder Nachtisch ruhigen Gewissens essen kann.FruchtZwerge - über die Jahre immer besserDie positive Bewertung durch die Stiftung Warentest und die heutige ernährungsphysiologische Qualität verdanken die FruchtZwerge einer jahrzehntelangen Reformulierung. Heute enthalten FruchtZwerge 37 Prozent weniger Zucker und 68 Prozent weniger Fett als bei der Produkteinführung. Die Kalorien haben sich mit 44 Prozent fast halbiert.Ernährungsphysiologische Qualität auf den ersten Blick erkennbarFruchtZwerge tragen den Nutri-Score, ein unabhängiges und leicht verständliches Ampelsystem auf der Vorderseite von Produkten. Dem verbesserten Nährwertprofil und dem hohen Eiweißgehalt verdanken die FruchtZwerge ihre Kennzeichnung mit dem Nutri-Score B. Sie sind damit aus ernährungsphysiologischer Sicht eine gute Alternative und können Teil einer ausgewogenen Ernährung sein.Nutri-ScoreNutri-Score ist ein für den Verbraucher leicht verständliches Kennzeichnungssystem für Lebensmittel und wurde von unabhängigen Wissenschaftlern in Frankreich entwickelt. Mit dieser Kennzeichnung kann jeder auf einen Blick die Nährwertqualität eines Produkts erkennen und Lebensmittel leichter miteinander vergleichen. Nutri-Score hat in zahlreichen Studien gezeigt, dass es das Einkaufsverhalten der Verbraucher positiv beeinflusst. Bis Ende 2020 tragen alle Produktlinien des Milchproduktesortiments sowie die pflanzenbasierten Alternativen den Nutri-Score. Damit ist die Danone GmbH das erste Unternehmen in Deutschland, das den Nutri-Score auf allen seinen Verpackungen trägt.Über DanoneDie Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München produziert Joghurt- und andere Milchfrischeprodukte in den Molkereien Rosenheim und Ochsenfurt. Beliebte Marken von Danone sind Actimel, Activia, Dany und FruchtZwerge. Seit Kurzem sind auch einige pflanzenbasierte Danone Produkte in Deutschland erhältlich.Pressekontakt:Tiina Decker, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 172 5121680, tiina.decker@danone.com Dr. Susanne Knittel, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 160 97243025, susanne.knittel@danone.comDie aktuellen Presseinformationen finden Sie auch in unserem Newsroom: https://www.danone.de/media/pressemeldungen.htmlOriginal-Content von: Danone GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8843/4773333