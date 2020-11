Spannende Neuigkeiten von der Online-Bank N26! Sie verdoppelt ihre Angestellten am Standort Wien auf rund 50 Mitarbeiter. Das kündigte Valentin (Stalf) an, CEO und Gründer von N26 (Bild rechts). In den kommenden Jahren soll schrittweise auf 300 Mitarbeiter aufgestockt werden. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, bauen doch die meisten Banken Mitarbeiter ab. Vergangenes Jahr hat N26 den Wiener Standort ...

