DJ pme Familienservice GmbH: STIHL eröffnet in Kooperation mit dem pme Familienservice die erste betriebseigene Kita

DGAP-Media / 2020-11-25 / 10:26 STIHL eröffnet in Kooperation mit dem pme Familienservice die erste betriebseigene Kita *(Waiblingen, 25. November 2020) Der pme Familienservice übernimmt die Trägerschaft sowie die Leitung der ersten betriebseigenen Kindertagesstätte des Motorsägen- und Motorgeräteherstellers STIHL. Am 16. November 2020 eröffnete die neue Mia Stihl Kindertagesstätte - benannt nach der Frau des Firmengründers - am Stammsitz in Waiblingen.* *Hier können bis zu 55 Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren betreut werden. Die Gesamtprojektkosten betragen rund 5,5 Millionen Euro. * *Lange Zusammenarbeit im Bereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie* Bereits seit vielen Jahren arbeitet die pme Familienservice Gruppe mit der Firma STIHL zusammen, um deren Beschäftigten im Berufs- und Privatleben mit passenden Angeboten zu unterstützen. "Der pme Familienservice betreibt bereits zahlreiche betriebliche Kindertageseinrichtungen und unterstützt seit 2005 die STIHL Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen einer Kooperation mit vielfältigen Beratungs- und Vermittlungsangeboten bei der Kinderbetreuung", erläutert Dr. Michael Prochaska, STIHL Vorstand Personal und Recht. *Wichtiger Meilenstein für das familienfreundliche Unternehmen* Dr. Nikolas Stihl, STIHL Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender, betont: "Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein bedeutender Faktor im Wettbewerb um gute Fachkräfte. Ein familienfreundliches Umfeld in Form einer guten Kinderbetreuung erhöht aber nicht nur die Attraktivität eines Unternehmens, sondern ist auch ein bedeutender Gewinn für den hiesigen Standort." *Die neue Kita bietet viel Platz und Natur * Der Mia Stihl Kindertagesstätte liegt ein nachhaltiges Baukonzept und eine energieschonende Gebäudeplanung zugrunde. Auf 1.800 Quadratmetern Gesamtgrundstücksfläche erstrecken sich ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Gesamtgrundfläche von 1.200 Quadratmetern sowie eine großzügige Außenanlage. Die Einrichtung verfügt unter anderem über eine großflächige Photovoltaik-Anlage, Fußbodenheizung und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Zudem wurden für das Gebäude weitestgehend natürliche Baustoffe verwendet. Die Geschäftsführerin der pme Familienservice Gruppe, Alexa Ahmad, und die Leiterinnen des regionalen pme Kita-Managements, Bettina Stähler und Marita Rößler, freuen sich: "Die Firma STIHL hat uns ein sehr großzügiges Areal zur Verfügung gestellt, auf dem wir zukünftig nicht nur ausreichend Platz für die Betreuung haben, sondern dank der modernen Ausstattung auch viele Möglichkeiten haben, die Kinder pädagogisch bestmöglich zu fördern." Zusätzlich zu den Betreuungsräumen gibt es einen Essensraum, einen Bewegungsraum, ein Atelier sowie einen Werkhof mit Gartenzugang. Die Aufenthaltsräume sind von der angrenzenden verkehrsreichen Straße abgeschirmt und haben einen direkten Zugang zu einem großen Garten mit Blick auf das Rems-Ufer. Dr. Nikolas Stihl: "Die Mia Stihl Kindertagesstätte soll ein besonderer Ort der Wärme, der Lebensfreude und der Leichtigkeit sein. Die Kinder sind umgeben von der Rems und in unmittelbarer Nähe der Erleninsel - ein idealer Ort um mit und in der Natur aufzuwachsen. Beim Anblick dieser Kindertagesstätte wäre meine Großmutter - da bin ich mir sicher - sehr stolz gewesen." *Pressekontakt:* pme Familienservice GmbH Josephin Hartmann Flottwellstraße 4 - 5 10785 Berlin Tel: 030 26393567 E-Mail: josephin.hartmann@familienservice.de *Über die pme Familienservice Gruppe* Die pme Familienservice Gruppe unterstützt im Auftrag von mehr als 900 Arbeitgebern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin, Beruf und Privatleben gelingend zu vereinbaren und mit freiem Kopf arbeiten zu können. Berufstätige erhalten Hilfe bei Krisen, z. B. bei Konflikten am Arbeitsplatz, Sucht- oder Partnerschaftsproblemen. Eltern unterstützt die pme Familienservice Gruppe dabei, die passende Kinderbetreuung zu finden, und bietet in über 75 Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen hochwertige und flexible Pädagogik. Mit einem Homecare-Eldercare-Service entlastet sie Berufstätige bei der Organisation und Finanzierung von Pflegedienstleistungen und bietet psychosoziale Unterstützung. Im Rahmen der pme Akademie werden Seminare, Workshops und Coachings zum Themenkomplex Personalführung und Personalentwicklung angeboten. Die pme Familienservice Gruppe ist an mehr als 70 Orten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Tschechien vertreten und beschäftigt über 1.900 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zahlreiche Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: pme Familienservice GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2020-11-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1150486 2020-11-25

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 04:26 ET (09:26 GMT)