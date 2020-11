BioNTech und Shanghai Fosun Pharma gaben heute gemeinsam bekannt, dass ihr führender mRNA-COVID-19-Impfstoffkandidat BNT162b2 in einer klinischen Phase-2-Studie in Taizhou und Lianshui, Provinz Jiangsu, China, untersucht wird. Die klinische Phase-2-Studie in China wird vom Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention (Forschungsinstitut für öffentliches Gesundheitswesen der Provinz Jiangsu) durchgeführt. Die Online-Rekrutierung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...