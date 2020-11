Angesichts der Schwere der Pandemie in den USA hatte wohl kaum einer mit so positiven Daten gerechnet. Der Dollar-Kurs ist stärker als vielerorts erwartet gestiegen und weil Gold in US-Dollar gehandelt wird, drückte dies den Goldpreis nach unten. Auch ein wohl bald verfügbarer Corona-Impfstoff scheint dem sicheren Hafen Gold nicht so zuträglich zu sein. Dabei muss aber Folgendes bedacht werden: Die Nachfrage nach dem Edelmetall ist ungebrochen stark. Betrachtet man die Goldbestände, die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...