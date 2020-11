Nachdem die BYD-Aktie vor wenigen Tagen an der Heimatbörse in Hongkong mit 210,80 Hongkong-Dollar ein neues Allzeithoch markiert hat, geht es wieder abwärts. Anleger sollten sich von kurzen Konsolidierungsphasen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Grundsätzlich bleibt die Story intakt.Zuletzt hat die Regierung in China neue Anreize zur Ankurbelung des Autokonsums gesetzt. JPMorgan erwartet dadurch eine Beschleunigung der Autoverkäufe im Reich der Mitte im ersten Halbjahr 2021 um bis zu 20 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...