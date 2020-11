HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise von 95 auf 99 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Übernahme von Aktivitäten von Sensient Technologies in den USA sei strategisch klug, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schätzt den Kaufpreis auf etwa 250 Millionen Euro./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

