Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt brachte in der vergangenen Woche mit Deals aus den Niederlanden und Singapur zwei weitere Emissionen hervor, so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Damit summiere sich das Primärmarktvolumen im laufenden Jahr auf bisher EUR 92,2 Mrd. Nachdem das Emissionsvolumen in 2020 vor allem vor dem Hintergrund der durch COVID-19 bedingten Marktverwerfungen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, würden die Analysten der NORD/LB für das kommende Jahr immerhin mit einem Primärmarktvolumen in der Größenordnung von EUR 105 Mrd. rechnen, was in Verbindung mit den für das Kalenderjahr 2021 erwarteten Fälligkeiten (EUR 134 Mrd.) gleichwohl erneut einen nennenswerten Rückgang des Benchmarkvolumens zur Folge hätte. ...

