Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie stehen die Chancen, dass sich der DAX von der jüngsten Aufwärtsbewegung an der Wall Street inspirieren lässt? Marktexperte Robert Halver, Baader Bank, nimmt die Marktlage unter die Lupe. Was die Börsen aus Impfstoffhoffnungen, der anlaufenden Amtsübergabe in den USA und den Auswirkungen des Lockdowns machen könnten, mehr dazu im vollständigen Interview.