Märkte um 12: DAX vor neuen Rekordhochs? - Tesla-Aktie im Höhenrausch

Der DAX legt nach den jüngsten Zugewinnen am Mittwochmittag eine Verschnaufpause ein und verteidigt damit die 13.200er-Marke. Hier reichen einige feste Handelssitzungen aus, um das Februar-Allzeithoch bei 13.795 Punkten in Angriff zu nehmen. Die Chancen für neue Rekordhochs stehen angesichts der starken Vorgaben aus den USA bestens, denn der Dow Jones und der S&P 500 haben am Vortag neue Allzeithochs markiert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,5% 13.231 MDAX -0,2% 28.971 TecDAX +0,8% 3.043 SDAX -0,3% 13.617 Euro Stoxx 50 -0,4% 3.495

Am Mittwochmittag gab es im DAX 16 Gewinner und 14 Verlierer. Am stärksten gewann die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999), die zeitweise um rund zwei Prozent zulegte und damit den Abwärtstrend der vergangenen Monate vorerst stoppte.

