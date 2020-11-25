DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
URW 14/22 MTN UBLH XS1121177338 26.11.2020 HZE/EOT
URW 14/24 MTN XS1038708522 26.11.2020 HZE/EOT
URW 13/21 MTN UBLF XS0894202968 26.11.2020 HZE/EOT
URW 13/23 MTN XS0942388462 26.11.2020 HZE/EOT
URW 18/21 MTN FR0013332970 26.11.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
URW 14/22 MTN UBLH XS1121177338 26.11.2020 HZE/EOT
URW 14/24 MTN XS1038708522 26.11.2020 HZE/EOT
URW 13/21 MTN UBLF XS0894202968 26.11.2020 HZE/EOT
URW 13/23 MTN XS0942388462 26.11.2020 HZE/EOT
URW 18/21 MTN FR0013332970 26.11.2020 HZE/EOT
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