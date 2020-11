Der Plattformbetreiber Instagram arbeitet an einer Auto-Funktion für die Kommunikation zwischen Influencern und Followern. Ein ähnliches Modul existiert bereits für Facebook-Seiteninhaber. Instagram arbeitet derzeit an einer Form von Frequently Asked Questions (FAQ) für Autoren und Unternehmen, das berichtet Techcrunch. Diese Funktion soll es Followern ermöglichen, automatische Antworten zu den üblichen Fragen zu erhalten. Influencer oder Unternehmen können bis zu vier Fragen erstellen, die das System optional zu Beginn eines Chats mit anderen Benutzern anzeigt. Instagram has ...

