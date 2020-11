DGAP-News: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

edding Aktiengesellschaft: Krisensichere Kultur: Mitarbeiter-Zufriedenheit bei edding auch in Zeiten von COVID-19 hoch



25.11.2020 / 13:50

Nichtfinanzielle Steuerungsgröße liegt in 2020 über den Erwartungen Zu den wichtigsten nichtfinanziellen Steuerungsgrößen bei edding zählen die Ergebnisse der jährlichen Mitarbeiterbefragung. Hier messen wir die Zustimmungswerte der Mitarbeiter in den Dimensionen Mitarbeiter-Engagement und Qualität des Leistungsumfelds. Im Jahr der COVID-19-Pandemie hatten wir aufgrund der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen und der Aussicht auf weitgehend gering ausfallende variable Vergütungsbestandteile eher mit einem Rückgang der Ergebnisse gerechnet. Tatsächlich ist der Zustimmungswert beim Mitarbeiter-Engagement von 87% auf 88% angestiegen, was den bisher zweithöchsten gemessenen Wert darstellt; lediglich in 2016 lag dieser mit 89% noch etwas höher. Die Qualität des Leistungsumfelds wurde mit 82% - wenngleich nur in der Nachkommastelle - ebenfalls leicht besser beurteilt als im Vorjahr. Der Vorstand der edding AG sieht hierin einen Beweis für die ausgezeichnete, krisenfeste Kultur eddings und bedankt sich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gerade in diesen schwierigen Zeiten eng zusammenstehen und unser Unternehmen mit höchster Motivation durch dieses herausfordernde Umfeld führen. Dass es sich dabei um herausragende Ergebnisse handelt, bestätigt uns auch Dr. Matthias Zimmermann von der LOGIT Effectory GmbH, München, die diese Befragung jährlich bei uns durchführt: "Dabei muss edding auch den externen Vergleich nicht scheuen. Der gemeinschaftlich feste Wille an einem Strang zu ziehen sorgt auch im Jahr der Corona-Krise für Top-Werte im internationalen Benchmarkvergleich mit unseren rund 1.200 Kunden. Gerade im Bereich Commitment und Zusammenhalt zählt edding zu den besten 10% unserer Kunden.", so Dr. Zimmermann. Über die edding AG: Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 2019 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 141,8 Mio. € mit durchschnittlich 659 Mitarbeitern erwirtschaftet. Die edding Gruppe steht für zwei Marken mit unterschiedlichen Lösungskompetenzen: Unter der Marke edding werden Produkte entwickelt und vertrieben, die Farbe lang anhaltend auf Oberflächen bringen, vom Permanentmarker bis hin zu Spraydosen, Compact Printern und digitalen Codes. Unter der Marke Legamaster werden klassische und elektronische Produkte der visuellen Kommunikation vermarktet. Erläuterung der alternativen Leistungskennzahlen: Die genannten Kennzahlen geben die durchschnittlichen Zustimmungswerte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den rund 60 Fragen der jährlichen Mitarbeiterbefragung in den folgenden zwei Dimensionen des sogenannten "Strategischen Fitness-Modells" wieder: Mitarbeiter-Engagement: Die Dimension des nachhaltigen "Mitarbeiter-Engagements" umfasst vier Komponenten: Loyalität zum Unternehmen, Bereitschaft sein Bestes zu geben, Arbeitszufriedenheit und -freude sowie psychische Gesundheit (Leistungsanforderungen, Arbeitsbelastung). Qualität des Leistungsumfelds: Die Dimension "Qualität des Leistungsumfelds" berücksichtigt, dass das Mitarbeiter-Engagement nur in einer Organisation zur vollen Entfaltung kommen kann, in der sich Motivation und Aktivitäten der Mitarbeiter auf die Unternehmensstrategie richten und in der sie ihre Arbeit effektiv und effizient ausüben können. Die Qualität des Leistungsumfelds umfasst also Fragen, mit denen wir unter anderem auswerten können, ob die strategische Richtung klar ist und uns die vorhandenen Systeme und Prozesse ermöglichen, in die vorgegebene Richtung zu gehen. Ahrensburg, 25. November 2020

