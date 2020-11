Bisher waren Verpackungen nur in ausgesuchten Größen im Shop von Onlineprinters bestellbar. Nun hat der Onlinedruckdienstleister sein Angebot an Faltschachteln deutlich erweitert. "Kunden, für die individuelle Verpackungen interessant sind, reichen vom regionalen Hersteller für Spezialitäten bis hin zum großen Unternehmen. Für uns sind Verpackungen daher eine wichtige strategische Ergänzung unseres Sortiments", berichtet Roland Keppler, CEO von Onlineprinters. Der Einkauf von Verpackungen stellt Einkäufer sowie Marketing-Verantwortliche in Unternehmen und Agenturen besonders dann vor Herausforderungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...