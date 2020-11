Nach dem Wirecard-Skandal gibt die Deutsche Börse dem Dax neue Regeln. Sichtbarste Änderung: Der Dax wird von 30 auf 40 Werte aufgestockt. Ein Blick auf die Anwärter für den Dax 40. Die nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard anstehende Dax-Reform steht in den Startlöchern. Am Dienstagabend hatte die Deutsche Börse die neuen Regeln für den Index bekannt gegeben. Demnach müssen Dax-Kandidaten künftig schon vor der Aufnahme in den deutschen Aktienindex einen operativen Gewinn aufweisen. Hätte das schon im Spätsommer gegolten, hätte Delivery Hero nicht als ...

