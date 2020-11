In Kooperation mit der Deutschen Makler Akademie (DMA) bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Versicherungsmakler (BFV) ab Januar 2021 ein Qualifizierungsprogramm zur Förderung digitaler Kompetenzen an. Über einen Zeitraum von vier Monaten werden Makler und Mehrfachagenten in digitale Themen und Tools eingeführt.

