Solutiance AG setzt Kundenwachstum fort



25.11.2020

- Management von Betreiberpflichten stößt auf zunehmendes Marktinteresse

- STRABAG PFS, Patrizia und REWE erteilen erste Aufträge

- hohes Marktpotential



Die Solutiance AG, Anbieter für Plattform-Services für den Betrieb von Immobilien, übernimmt für weitere Kunden das Management von Betreiberpflichten. Nach Berem (BEOS) und HansaInvest haben mit STRABAG PFS, Patrizia und REWE gleich drei weitere, renommierte Unternehmen die Zusammenarbeit mit Solutiance begonnen.



"Wir freuen uns mit STRABAG PFS, Patrizia und REWE drei weitere große Kunden mit insgesamt 13 neuen Projekten für unsere Leistungen im Bereich Betreiberpflichten gewonnen zu haben. Dies bestätigt noch einmal eindrücklich, dass wir auf dem richtigen Kurs sind", so Uwe Brodtmann, Vorstand und CEO der Solutiance AG. "Die jüngsten Vertriebserfolge bestärken uns in unserer Überzeugung, weiter in drei Dimensionen zu wachsen: bei der Zahl der Kunden, den betreuten Gebäuden und den je Gebäude beauftragten Leistungen."



