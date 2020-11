Zur Wochenmitte zeigt sich der DAX weiter in recht solider Verfassung und verliert bei -0,3% lediglich wenige Zähler. Für gute Laune an der Wall Street sorgte Joe Biden, zukünftiger Präsident der USA. So soll die ehemalige Fed-Chefin Yellen Finanzministerin werden. Unter Yellen gilt die Fortführung einer ultra-lockeren Geldpolitik in den USA als sehr wahrscheinlich. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. TUI (WKN: TUAG00) Für die TUI-Aktie geht es heute deutlich nach unten, sie verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...