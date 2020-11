HAMBURG (dpa-AFX) - Nach seiner jüngsten Prognoseanhebung traut sich der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich auch für die kommenden Jahre deutliches Wachstum zu. Bis 2025 wolle das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro erzielen, teilte Jungheinrich am Mittwoch bei Vorstellung seiner neuen Mittelfriststrategie in Hamburg mit. Dabei sollen die außereuropäischen Erlöse auf einen Anteil von mehr als 20 Prozent steigen. Ferner will das Unternehmen seine Ebit-Marge steigern.

Jungheinrich hatte erst bei der Zahlenvorlage für die ersten neun Monate im Oktober seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Im Gesamtjahr 2020 sollen der Konzernumsatz und der Auftragseingang bei 3,5 bis 3,7 Milliarden Euro liegen.

Ermöglicht werden sollen die neuen Mittelfrist-Ziele durch den Ausbau der globalen Präsenz. Dabei legt Jungheinrich den Fokus auf Europa, China und Nordamerika. Für mögliche Übernahmen sei ein mittlerer bis hoher dreistelliger Millionenbetrag in Euro vorgesehen, hieß es weiter./ngu/stk