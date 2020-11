Wien (www.fondscheck.de) - Nach mehr als 16 Jahren bei UBS Asset Management Österreich verabschiedet sich Gudrun Schmit per Ende November 2020 in den Ruhestand, so die Experten von "e-fundresearch.com".Ihre Nachfolgerin im Bereich Sales Support und Marketing sei seit 1. Oktober 2020 Elena Schröder.Elena Schröder habe an der Hochschule für Finanz- und Verwaltungswesen in Prag in Wirtschaftswesen und Management abgeschlossen. Zuletzt sei sie als Marketing Officer in der LGT Bank, Zweigniederlassung Österreich, tätig gewesen. ...

