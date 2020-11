In Erwartung weiterer Corona-Einschränkungen haben Europas Anleger am Mittwoch auf die Bremse getreten. Dax und EuroStoxx50 fielen am Nachmittag um je 0,1 Prozent auf 13.277 und 3504 Zähler. Bundeskanzlerin Angela Merkel will mit den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer über weitere Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie beraten.

