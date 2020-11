DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. November (vorläufige Fassung)

=== 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 9 Monate, Essen *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember PROGNOSE: -5,5 Punkt zuvor: -3,1 Punkte *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November PROGNOSE: 92 zuvor: 94 *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungserklärung im Bundestag zur Corona-Krise, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober PROGNOSE: +10,6% gg Vj zuvor: +10,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +10,1% gg Vj zuvor: +10,0% gg Vj 10:00 DE/Axel Springer SE, Online-HV, u.a. mit Beschlussfassung über Squeeze-Out 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate, Hannover 10:00 DE/Gea Group AG, Online-HV 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videostatement anlässlich der Amtsübergabe von BDA-Präsident Kramer an Dulger sowie zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen *** 13:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei einer Online- Veranstaltung des Trinity College Dublin *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 29. Oktober 13:30 DE/Bundestag, weitere Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin 14:10 DE/AeroDays2020, Rede von Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI - DE/IG-Metall-Vorstand, Beschluss über die endgültigen Forderungen an die Arbeitgeber für die anstehenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2020 09:26 ET (14:26 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.