Thanksgiving: Erntedank auf Amerikanisch

Thanksgiving, die amerikanische Variante des Erntedankfestes, findet immer am vierten Donnerstag im November, also dieses Jahr am 26. November, statt. An diesem Tag feiern die Amerikaner das wichtigste Fest im Jahr - noch wichtiger als Weihnachten. Im ganzen Land gilt an diesem Tag und dem anschließenden Wochenende der Ausnahmezustand. Sämtliche Familienmitglieder reisen mit Bussen, Bahnen, Flugzeugen und Autos quer durch das Land, um ihre Liebsten zu besuchen und mit ihnen das Thanksgiving-Fest zu feiern. Was sonst so unbeschwert stattfindet, ist dieses Jahr allerdings von einem Schatten bedeckt - der Corona-Pandemie. Trotz des großen Risikos der Ansteckung mit COVID-19 werden viele Amerikaner nicht davon abzubringen zu sein, ihr Lieblingsfest im Kreis der Familien zu feiern.

Eine Nation sagt danke

Thanksgiving, oder Erntedank, ist in den Vereinigten Staaten ein großes nationales Ereignis. Auch wenn Thanksgiving ein staatlicher Feiertag ist, wird er jedes Jahr ein paar Tage vor dem eigentlichen Datum offiziell vom Präsidenten ausgerufen. Bei der Proklamation spricht der Präsident über wichtige Ereignisse in der Vergangenheit und der Zukunft und dankt dem Volk. Das amerikanische Traditionsessen zu Thanksgiving ist ein gebratener und gefüllter Truthahn (Roasted Turkey). Dazu gibt es viele Beilagen wie Süßkartoffeln, Cranberry-Sauce, Kürbis, Mais, grüne Erbsen und als Nachtisch Apple Pie und Kürbiskuchen. Von den Geflügeltieren werden zu Thanksgiving etwa 46 Millionen Tiere von 88 Prozent der Bevölkerung verzehrt.

Bildquelle: Pixabay / Sabrina_Ripke_Fotografie

Der Ursprung von Thanksgiving

Thanksgiving bedeutet "Danke sagen", denn zu Thanksgiving dankt das Volk für die Ernte und das Essen, für alles Gute im Leben, für Frieden und gegenseitige Hilfe. Die Tradition geht zurück bis zu den Ureinwohnern Amerikas: Im Jahr 1621 landeten die Pilgerväter der Plymouth Colony in Massachusetts, wo sie von den Indianern des Wampanoag-Stammes mit Essen versorgt und vor dem Hungertod bewahrt wurden. Als Dank dafür soll ein dreitägiges Dankesfest stattgefunden haben.

