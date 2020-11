Weingeflüster mit dem Herzog: Think global - drink local

Was für ein Jahr - auch im Weinberg! Frost, Trockenheit und Hagel prägen den Jahrgang 2020. Der Austrieb erfolgte wieder einmal recht früh, bevor Maifröste die Wuchskraft der Reben eindämpften. Das Wetter nahm wieder Fahrt auf und die Hitze über die Sommermonate bescherte uns Tag für Tag sommerliche Temperaturen meist um die 30° Grad, jedoch blieb der Regen aus. Während die Landwirtschaft auf breiter Front über die Trockenheit klagte, überstanden gepflegte Weinberge die Hitze relativ gut. Vor allem alte und ältere, sowie tief wurzelnde Anlagen, hatten weniger Probleme als junge Reben. Die Trauben reiften in Tempo heran, so dass die Weinlese bereits Anfang September startete. Für mich trotz allem die schönste Zeit des Jahres.

Für die meisten von Ihnen ist mit dem Sommer, der Urlaubs- und Reisezeit die schönste Zeit des Jahres definitiv vorbei. Bei vielen ist diese erschwert gewesen oder in vielen Fällen geringer ausgefallen als die Jahre zuvor. Dass Glas Wein am Meer fiel für nicht wenige dieses Jahr aus. Aber ein kleiner Trost: Die bekannten Weine aus den Rebsorten Sauvignon Blanc, Syrah, Merlot, Cabernet & Co werden aber nicht nur im Urlaub gerne vor Ort gekostet, sondern erfreuen sich auch bei uns großer Beliebtheit.

