Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Tesla. Die Tesla-Rally geht weiter. Die Aktie hat am Dienstag ein neues Allzeithoch erreicht. Damit bringt der Elektroautobauer erstmals mehr als 500 Milliarden US-Dollar auf die Börsenwaage. Bei den Verkäufen steht Biontech im Fokus. Covid-19 ist nach Angaben von EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen mit fast 3.000 Toten pro Tag in der vergangenen Woche Todesursache Nummer ein in der EU gewesen. Biontech hat bereits einen Liefervertrag mit der EU geschlossen. Die Vereinbarung umfasst Lieferungen von 200Mio Impfdosen sowie eine Option zum Erwerb von zusätzlich 100Mio Dosen.