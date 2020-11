DJ EANS-Stimmrechte: Wienerberger AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: Wienerberger AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name: Teachers Insurance and Annuity Association Sitz: New York City Staat: USA 4. Namen der Aktionäre: 1. College Retirement Equities Fund; 2. TIAA-CREF Qnt Intl Small-Cap Equity Fund 5. Datum der Schwellenberührung: 20.11.2020 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 4,04 % | 0,00 % | 4,04 % | 115 187 982 | |Schwellenberührung| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 4,35 % | 0,00 % | 4,35 % | | |(sofern anwendbar)| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |____________________________________________________________________________| | | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte | | |_______________________________|_______________________________| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | | | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) | |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| |AT0000831706| 0| 4 652 886| 0,00 %| 4,04 %| |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| | Subsumme A | 4 652 886 | 4,04 % | |____________|_______________________________|_______________________________| ______________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Anzahl der | | | | | |Stimmrechte die | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil | | Instruments | | | können |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|________________|_______________| | | | Subsumme B.1 | | | |______________|_______________|______________|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Physisches | |Prozentanteil| | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der | |Instruments| | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | | | |Subsumme B.2| | | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | | Direkt | gehaltene | | | | | Direkt | gehaltene | Finanz-/ | Total von | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) | | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | | | | | | | (%) | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Teachers | | | | | | |Insurance and| | | | | | 1 |Annuity | | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | |Association | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | 2 |Nuveen, LLC | 1 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |TIAA-CREF | | | | | | |Asset | | | | | | 3 |Management, | 2 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | |LLC | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |TIAA-CREF | | | | | | |Investment | | | | | | 4 |Management, | 3 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | |LLC | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |College | | | | | | 5 |Retirement | 4 | 3,90 %| 0,00 %| 3,90 %| | |Equities Fund| | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Nuveen | | | | | | 6 |Finance, LLC | 2 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |Teachers | | | | | | 7 |Advisers, LLC| 6 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |TIAA-CREF | | | | | | 8 |International| 7 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | |Equity Fund | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |TIAA-CREF | | | | | | |Life | | | | | | 9 |International| 7 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| | |Equity Fund | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| | |TIAA-CREF Qnt| | | | | | |Intl Small- | | | | | | 10 |Cap Equity | 7 | 0,14 %| 0,00 %| 0,14 %| | |Fund | | | | | |_________|_____________|____________|_____________|_____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: The voting rights of the 4.493.886 shares (3.90 %) in Wienerberger AG directly held by College Retirement Equities Fund can be exercised independently by TIAA- CREF Investment Management, LLC pursuant to a Policy Statement on Corporate Governance. Therefore, the above mentioned 4.493.886 shares (3.90 %) are

November 25, 2020