Hannover (ots) - Das Finanzierungsgeschäft der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) hat im Jahr 2020 kräftig zugelegt. Von Januar bis September steigerte die LBS Nord ihre Kreditvergabe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,1 Prozent.Gefragt waren vor allem Sofortkredite für den Bau, den Kauf oder die Modernisierung von Wohneigentum. "Zum Jahresende rechnen wir bei einem Kreditvolumen in Höhe von 600 Millionen Euro mit einem Rekordergebnis in der Geschichte der LBS Nord", so Vorstandsvorsitzender Dr. Rüdiger Kamp.Ausschlaggebend für dieses starke Wachstum sei insbesondere die hervorragende Zusammenarbeit mit den Sparkassen und der Ausbau des Plattformgeschäftes.Auch die Tochtergesellschaft LBS Immobilien GmbH NordWest konnte ihren Umsatz bei den Immobilienvermittlungen gegenüber dem Vorjahr um rund sechs Prozent auf 583,3 Millionen Euro steigern.Insgesamt sei die LBS Nord bisher gut durch die Corona-Zeit gekommen. Denn Bausparen biete den Kunden nach wie vor entscheidende Vorteile: "Gerade bei den hohen Immobilienpreisen ist es umso wichtiger, ausreichend Eigenkapital anzusparen. Bausparern gelingt häufig früher der Schritt ins Wohneigentum - auch dank staatlicher Förderungen wie Wohnungsbauprämie, vermögenswirksamen Leistungen und Wohn-Riester", so Dr. Kamp. Noch attraktiver werde der Bausparvertrag durch die Verbesserung der Wohnungsbauprämie im kommenden Jahr: "Ab 2021 können noch mehr Menschen die Förderung bekommen und auch der Förderbetrag wird deutlich aufgestockt."Stärkere Verzahnung mit den SparkassenDie stärkere Verzahnung mit den Sparkassen durch die 2017 geschaffene einheitliche IT-Plattform und das konstruktive und vertrauensvolle Miteinander im Sparkassenverbund haben dazu geführt, dass die LBS Nord seit Jahren ein konstant gutes Neugeschäft vorweisen kann. Auch in dem von der Corona-Zeit gekennzeichneten Jahr 2020 haben die Sparkassen wiederum etwa zwei Drittel des Neugeschäfts für die LBS Nord abgeschlossen.Digitalisierung: Vereinfachte Zugänge für Kunden und VertriebspartnerDie LBS Nord hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie ihre Digitalisierungsaktivitäten weiter intensiviert: Neben der Einführung des digitalen Bausparantrags sowohl im Sparkassen- als auch im Außendienstvertrieb wurden die Angebote der LBS Nord vollständig in die Sparkassensysteme integriert. Der Kunde erhält somit auch in seiner Sparkasse eine medienbruchfreie Beratung zu LBS-Angeboten, die gesondert oder als Baustein in seine Finanzierung eingebaut werden können.Neuer Vorstand ab kommendem JahrZum 1. Januar 2021 wird Dr. Rüdiger Kamp nach 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand gehen. Das bisherige Vorstandsmitglied Jan Putfarken tritt seine Nachfolge an. Maik Jekabsons, bisher Generalbevollmächtigter der LBS Nord, wird neues Vorstandsmitglied und für den Vertrieb zuständig sein.Pressekontakt:LBS NordPressesprecherinMonika GraveTel. 0511 / 926-6668E-Mail: monika.grave@lbs-nord.de