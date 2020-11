Bei IBM ist in den vergangenen Jahren viel falsch gelaufen. Nach wie vor ist es dem Konzern nicht gelungen, sich wachstumsstärker aufzustellen. Die Aktie kann seit Jahren nicht aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Nun will Big Blue in Europa mit einem radikalen Schritt die Trendwende schaffen.Einem Insider zufolge will IBM noch vor der Abspaltung seiner IT-Infrastruktur-Sparte rund 10.000 Arbeitsplätze in Europa abbauen. Damit solle rund jeder fünfte Arbeitsplatz in der Region wegfallen, berichtete ...

