FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 26. November:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, 9Monatszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q3 Trading Update

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Axel Springer SE, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: NordLB, 9Monatszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/20 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/20

08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (Frühindikator) 10/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/20

10:00 EUR: Geldmenge M3 10/20

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 29.10.20

SONSTIGE TERMINE

08:45 DEU: Fachtagung zum Thema Bestechlichkeit in Unternehmen und Organisationen an der Universität Viadrina mit Experten aus über 20 Ländern. Diskutiert werden u.a. Geldwäsche-Bekämpfung, Lehren aus dem Wirecard-Skandal und Auswirkungen der aktuellen Pandemie aus europäischer Sicht. 09:00 DEU: Verkündungstermin im Patentstreit zwischen Nokia und Daimler 09:00 DEU: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag zur Corona-Strategie 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Informationspflichten von Internethändlern 11:00 DEU: Abschließende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2021 13:30 DEU: Sitzung Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Geladen sind Wirtschaftsprüfer von KPMG und EY. 12:45 Statement Obmann der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann 17:00 DEU: Online-Veranstaltung Bankenverband Hessen: "Zwischen Lockdown und Impfstoff - wie geht?s weiter mit der Wirtschaft?" u.a. mit Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU), Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp und Fresenius-Chef Stephan Sturm 18:00 DEU: Online-Veranstaltung des AOK-Bundesverbandes zu "Versorgungsicherheit mit Arzneimitteln - eine gesamteuropäische Herausforderung" GRI: Streik der griechischen Staatsbediensteten und Seeleute - Flüge fallen aus HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

