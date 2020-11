Medienmitteilung

Burkhalter Holding AG gründet Auffanggesellschaft Elektrotechnik AG EAGB in Basel und will rund 175 Arbeitsplätze sichern

Die Burkhalter Holding AG beabsichtigt mit der Firmengründung über 90% der Arbeitsplätze, der sich im provisorischen Nachlassverfahren befindlichen Elektrizitäts AG EAGB, zu sichern. Die Mitarbeitenden sollen am gleichen Standort in der Elektrotechnik AG EAGB weiterbeschäftigt werden. Ob das Vorhaben wie geplant umgesetzt werden kann, entscheidet der Nachlassrichter voraussichtlich am 4. Dezember 2020.

Zürich, 25. November 2020

Die Elektrizitäts AG EAGB befindet sich in der provisorischen Nachlassstundung. Gibt es bis Anfang Dezember keine andere Lösung, verlieren voraussichtlich rund 190 Mitarbeitende, davon 37 Lernende ihren Arbeitsplatz.

Um einen Grossteil der Arbeitsplätze zu sichern, gründet die Burkhalter Holding AG die Auffanggesellschaft Elektrotechnik AG EAGB in Basel. Sie plant, über 90% der Mitarbeitenden zu übernehmen und garantiert die Zahlung ihrer November-Löhne. Zudem will sie viele der laufenden Aufträge übernehmen.

Norbert Höferlin, ehemals langjähriger Gebietsleiter der ETAVIS AG, Mitglied der Geschäftsleitung der ETAVIS Kriegel+Schaffner AG und seit 2018 Kundendienstleiter in der Elektrizitäts AG EABG, wird die Elektrotechnik AG EAGB künftig als Geschäftsführer leiten.

Das Vorhaben der Burkhalter Holding AG ist mit dem eingesetzten Sachwalter vorbesprochen. Ob es wie geplant umgesetzt werden kann, wird voraussichtlich am 4. Dezember 2020 vom Nachlassrichter entschieden.

Wir informieren über den weiteren Verlauf, sobald eine diesbezügliche Entscheidung vorliegt.

Für weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

Informationen über die Burkhalter Gruppe: www.burkhalter.ch

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk und mit fast 50 Gruppengesellschaften an über 100 Standorten in der Schweiz vertreten. Per 31.12.2019 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 27.3 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 22.3 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 505.9 Mio. und beschäftigte 2990 Mitarbeitende (FTE, davon 645 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange AG kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Elektrotechnik beginnt beim Elektrizitätswerk und umfasst sämtliche Prozesse bis zur Steuerung von elektrischen Anlagen und Maschinen beim Endverbraucher. Als führende Anbieterin von Elektrotechnik am Bauwerk in der Schweiz realisieren wir in hoher Qualität und präziser Ausführung das gesamte Spektrum an Dienstleistungen: Installationen, Schaltanlagen, Service und Unterhalt, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

