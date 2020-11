DGAP-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kooperation

Netfonds AG: Einstieg in den Bereich Immobilien Asset-Management durch die Strukturierung des Ankaufs eines Immobilienportfolios für die VMR AG



25.11.2020 / 18:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



25.11.2020 Die NSI Netfonds Structured Investment GmbH, eine 100% Tochter der Netfonds AG, hat den Erwerb eines Wohnimmobilienportfolios für die VMR AG erfolgreich strukturiert. Die durch die NSI Netfonds Structured Investment beratene VMR AG hat mit notariellem Kaufvertrag zu heutigem Datum ein großes Wohnimmobilienportfolio (Sachsen Portfolio) erworben. Die beiden mehrheitlich erworbenen Immobiliengesellschaften besitzen ca. 500 Wohneinheiten und zahlreiche Grundstücke in Südsachsen. In Zuge des Erwerbs wurde die NSI Netfonds Structured Investment GmbH exklusiv mit der Verwaltung und dem Portfoliomanagement der Gesellschaften beauftragt. Die NSI Netfonds erwartet hierdurch in den kommenden Geschäftsjahren einen zusätzlichen ergebniswirksamen Ertrag von ca. Euro 1,5 Mio. p.a. Nachdem die Netfonds-Tochter NSI in den vergangenen zwei Jahren vor allem im Vertrieb von Wohnimmobilien tätig war, wird das Geschäftsmodell über die Einnahmen aus dem Portfoliomanagement damit nachhaltiger und unabhängiger von rein transaktionsbasierten Einnahmen. Mitteilende Person: Peer Reichelt, Vorstand Kontakt: preichelt@netfonds.de Tel.: +49 40 8 222 67 0 25.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de