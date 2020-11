700 Taxis waren heute zu einer Kundgebung gegen neue Tarifregeln von der Taxiinnung erwartet worden, geworden sind es dann weit mehr als doppelt so viele, so die Innung zur APA. Die Route führte die Taxler am Mittwochnachmittag mit ihren Fahrzeugen vom Wiener Arbeiterstrandbad bis zum Ministerium der ressortzuständigen Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne).Eine Abordnung der Fahrer wurde von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...