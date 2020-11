DJ XETRA-SCHLUSS/Durchatmen nach Rally - Softing haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den kräftigen Kursgewinnen vom Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch wenig verändert geschlossen. Das Umfeld bleibt günstig. Gestützt wird die Stimmung nach wie vor von der Erwartung einer schnellen Verfügbarkeit der Impfstoffe. "Immer wieder für Rückschläge können aber die Lockdowns sorgen", hieß es indes warnend im Handel. Die Ankündigung einer geregelten Amtsübergabe durch US-Präsident Donald Trump an Joe Biden hatte am Vortag gestützt. Der DAX verlor 3 Punkte auf 13.290.

Nach Geschäftszahlen ging es für Aroundtown um 1,4 Prozent nach oben. Die Neun-Monats-Zahlen des Immobilienunternehmens übertrafen die Erwartungen von Berenberg. Das auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Unternehmen habe Mieteinnahmen von netto 758,4 Millionen Euro erzielt - die Bank war von 717,2 Millionen Euro ausgegangen. Berenberg hat daraufhin die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt.

Neue Mittelfristziele von Jungheinrich kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Ziele bis 2025 lägen bestenfalls im Rahmen der Markterwartungen, teilweise lägen sie darunter, hieß es im Handel. Die neuen Ziele seien vielleicht eine gute Gelegenheit, Gewinne in der Aktie mitzunehmen. Diese ist seit Jahresbeginn um 80 Prozent gestiegen. Das Papier gab um 4,1 Prozent nach.

Softing-Tochter erhält Zuschlag für Buslinienkonzept

Für die Aktie von Softing ging es dagegen um 18 Prozent nach oben. Als Treiber wurde die Nachricht genannt, dass die Softing-Tochter GlobalmatiX gemeinsam mit Projektpartnern vom Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg den Zuschlag für das autonome Buslinienkonzept in Waiblingen erhalten hat. "Hier geht es vor allem um die Expertise, die sich Softing dadurch aneignen kann", so ein Marktteilnehmer. Über finanzielle Details wurde dagegen nichts gesagt.

Die Deutsche Bank setzt in ihrer Anlagestrategie stärker auf zyklische Werte. Das Haus hat Thyssenkrupp auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 8 Euro. Der Kurs hatte in den vergangenen vier Handelstagen schon um 20 Prozent zugelegt. Dennoch gewannen Thyssenkrupp weitere 3 Prozent auf 5,84 Euro.

Siltronic setzten den jüngsten Höhenflug fort und gewannen 5,9 Prozent auf 107,85 Euro. Damit schloss die Aktie nur knapp unter dem Jahreshoch von 109,10 Euro. Im Handel wurde neben der Charttechnik auf die steigende Wafer-Nachfrage im Halbleiterbereich verwiesen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,8 (Vortag: 82,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,63 (Vortag: 4,19) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.289,80 -0,02% +0,31% DAX-Future 13.278,50 -0,06% +1,70% XDAX 13.286,25 -0,34% +1,15% MDAX 29.029,48 +0,00% +2,53% TecDAX 3.049,68 +1,03% +1,15% SDAX 13.700,47 +0,34% +9,50% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,28 15 ===

