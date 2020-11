DJ PTA-Adhoc: Value Management & Research AG: Ankauf eines bedeutenden Wohnimmobilienportfolios

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta025/25.11.2020/18:10) - Die VMR AG erwarb heute per notariellem Kaufvertrag über ihre 100% Tochtergesellschaft NSI Sachsen Portfolio GmbH ein bedeutendes Wohnimmobilienportfolio. Die beiden mehrheitlich erworbenen Immobiliengesellschaften besitzen ca. 500 Wohneinheiten und zahlreiche Grundstücke in Südsachsen. Zur Strukturierung des Ankaufs sowie für das Immobilien Portfolio Management wird die VMR AG von der NSI Netfonds Structured Investment GmbH, einer 100% Tochter der Netfonds AG, beraten. Die VMR AG erwartet durch den Erwerb des Immobilienportfolios ab dem kommenden Geschäftsjahr einen nachhaltig positiven Ergebnisbeitrag.

Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 40524737994 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

