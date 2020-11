DJ Airbus-Chef Faury rechnet nicht mit weiterem Stellenabbau

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des Lockdowns in vielen europäischen Ländern und dem Einbruch des Flugverkehrs rechnet Airbus-CEO Guillaume Faury nicht mit weiterem Stellenabbau in Deutschland. Das gesteckte Ziel von rund 5.000 Stellen weniger "reicht aus heutiger Sicht", sagte Faury der Bild-Zeitung. "Wir sind in konstruktivem Dialog mit unseren Arbeitnehmervertretern. Die Unterstützung der Bundesregierung in punkto Kurzarbeitergeld und Forschungsförderung ist hier eine große Hilfe."

Faury erwarte nach eigenen Worten, dass die Flugbranche in drei Jahren wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht. "Wir nehmen an, dass der weltweite Flugverkehr zwischen 2023 und 2025 sein Vorkrisen-Niveau wieder erreichen wird - für kleinere Maschinen im Kurz- und Mittelstreckenverkehr früher, für Großraummaschinen im Langstreckenverkehr später", sagte er der Zeitung. Es blieben jedoch Unsicherheiten.

Der Airbus-Chef betonte, die Maschinen seien gegen Corona-Infektionen sicher. "Eine ausgeklügelte Luftführung verbunden mit einem an Krankenhaus-Standards angelehnten Filtersystem stellen eine unsichtbare und effiziente Sicherheitsbarriere zwischen Passagieren sicher."

