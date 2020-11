Die Gesellschaft, welche heute rund 190 Mitarbeiter hat, befindet sich in provisorischer Nachlassstundung.Die Pläne seien mit dem eingesetzten Sachwalter vorbesprochen worden, teilte die Burkhalter-Gruppe am Mittwochabend mit. Ob sie wie geplant umgesetzt werden könnten, werde voraussichtlich am 4. Dezember vom Nachlassrichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...