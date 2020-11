ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) meldete heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Veräußerung des Verlagshauses Simon Schuster ("Simon Schuster") an Penguin Random House LLC ("Penguin Random House"), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Bertelsmann SE Co. KGaA, zum Preis von 2,175 Milliarden US-Dollar in bar.

Die Ausgliederung erfolgte nach einer strategischen Prüfung von nicht zum Kerngeschäft gehörigen Vermögenswerten, die Anfang 2020 bei ViacomCBS durchgeführt wurde. Den Erlös der Transaktion will ViacomCBS in strategische Wachstumsprioritäten, einschließlich Streaming, investieren und zur Finanzierung der Dividendenausschüttung und Schuldentilgung verwenden.

Die Transaktion ist das Ergebnis einer wettbewerbsintensiven Versteigerung, die bei Käufern aus der ganzen Welt auf Interesse stieß. Darin zeigt sich die Stellung von Simon Schuster als eine der weltweit bekanntesten Verlagsmarken. Simon Schuster besitzt mehr als 30 Verlagsbereiche, darunter Belletristik und Kinderbücher sowie Audio und international. Zu seinem Portfolio von Bestseller-Autoren gehören Stephen King, Doris Kearns Goodwin und Jason Reynolds. Hinzu kommt eine reichhaltige Backlist von Dauerbrennertiteln wie Catch-22 und The 7 Habits of Highly Effective People (Die 7 Wege zur Effektivität).

Die Transaktion wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen und unterliegt noch marktüblichen Abschlussbedingungen, darunter aufsichtsrechtliche Zustimmungen. Nach dem Abschluss wird Simon Schuster weiterhin als separates Verlagshaus unter der Schirmherrschaft von Penguin Random House geführt. Jonathan Karp, President und CEO von Simon Schuster, und Dennis Eulau, COO und CFO, verbleiben in den leitenden Positionen des Verlags.

LionTree Advisors agiert im Rahmen der Transaktion als alleiniger Finanzberater und Shearman Sterling LLP agiert als Rechtsberater von ViacomCBS.

Zur Vorsicht mahnender Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Mitteilung enthält sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, oder können als solche betrachtet werden. Ebenso sind Aussagen, die sich auf unsere Zielsetzungen oder Pläne beziehen, gegebenenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere aktuellen Erwartungen hinsichtlich künftiger Ergebnisse und Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind sie an Formulierungen wie "überzeugt sein", "erwarten", "voraussichtlich", "beabsichtigen", "planen", "Prognosen", "wahrscheinlich", "werden", "könnte", "unter Umständen", "schätzen" oder anderen ähnlichen Wörtern bzw. Ausdrucksweisen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die schwer vorhersehbar sind und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von den in derartigen Aussagen ausdrücklich genannten oder implizit enthaltenen diesbezüglichen Erwartungen abweichen. Zu den Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderen: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (sowie sonstiger weit verbreiteter Gesundheitsnotstände und Pandemien) und der zu deren Abhilfe ergriffenen Maßnahmen; technologische Entwicklungen, alternative Inhaltsangebote und ihre Auswirkungen auf unsere Märkte und das Verbraucherverhalten; die Auswirkungen veränderter Zuschauergewohnheiten, von Unzulänglichkeiten bei Publikumsmesswerten und Werbungsmarktbedingungen auf unsere Werbeeinnahmen; die Akzeptanz des Publikums unserer Marken, Programminhalte, Filme, veröffentlichten Inhalte und anderer Unterhaltungsinhalte auf den verschiedenen Plattformen, wo diese vertrieben werden; gesteigerte Kosten für Programmgestaltungs-, Film- und sonstige Rechte; der Verlust wichtiger Mitarbeiter; Konkurrenz hinsichtlich Inhalte, Publikumsgruppen, Werbung und Vertrieb in konsolidierenden Branchen; das Potenzial für den Verlust von Trägern oder andere spürbare Verringerungen im Verlauf von Verhandlungen für den Vertrieb unserer Inhalte; Risiken und Kosten in Verbindung mit der Integration der Geschäfte von CBS Corporation und Viacom Inc. und Investitionen in neue Geschäftstätigkeiten, Produkte, Dienstleistungen und Technologien; entstehende Cybersicherheits- und ähnliche Risiken; Ausfall, Zerstörung oder Verletzung geschäftskritischer Satelliten oder Anlagen; Inhaltsdiebstahl; nationale oder globale politische, wirtschaftliche und/oder aufsichtsrechtliche Faktoren mit Auswirkungen auf unser Geschäft im Allgemeinen; Schwankungen in Kapitalmärkten oder eine Senkung unserer Kreditratings; Streiks oder sonstige gewerkschaftliche Aktivitäten; Schwankungen bei unseren Ergebnissen durch Zeitplanung, Mix, Anzahl und Verfügbarkeit unserer Filme und sonstiger Programmgestaltung; Verluste durch Wertminderungsbelastungen bei Goodwill, immateriellen Vermögenswerten, FCC-Lizenzen und Programmgestaltung; Verbindlichkeiten aus eingestellten und früheren Geschäftstätigkeiten; potenzielle Interessenkonflikte aus unserer Eigentümerstruktur mit einem Hauptaktionär; sowie andere Faktoren, die in unseren Pressemitteilungen und in den bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen näher ausgeführt werden, darunter insbesondere unser aktueller Jahresbericht auf Formblatt 10-K und Berichte auf Formblatt 10-Q und Formblatt 8-K. Es können jedoch auch weitere Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren hinzukommen, die wir derzeit noch nicht als relevant betrachten oder die uns nicht unbedingt bekannt sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um später eintretende Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen.

Über ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) ist ein führendes, weltweit tätiges Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das erstklassige Inhalte und Erlebnisse für ein weltweites Publikum erstellt. Sein Portfolio umfasst kultige Verbrauchermarken wie CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, CBS All Access, Pluto TV, Simon Schuster und andere mehr. Das Unternehmen liefert den größten Programmanteil an das US-amerikanische Fernsehpublikum und verfügt über die branchenweit bedeutendste und umfassendste Bibliothek an Fernseh- und Filmtiteln. ViacomCBS bietet außerdem nicht nur innovative Streaming-Dienstleistungen und digitale Videoprodukte, sondern auch leistungsstarke Produktions- und Vertriebskompetenzen sowie Werbelösungen für Partner auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über ViacomCBS finden Sie unter www.viacomcbs.com und folgen Sie @ViacomCBS in sozialen Medien.

Über Simon Schuster

Simon Schuster, ein Unternehmen der ViacomCBS-Gruppe, gehört zu den international führenden Publikumsverlagshäusern und hat sich dem Ziel verschrieben, Leserinnen und Lesern aller Altersgruppen das Beste an Belletristik und Sachbüchern in gedruckten, digitalen und Audio-Formaten zu bieten. Zur prominenten Autorenliste des Hauses gehören viele der weltweit beliebtesten und bekanntesten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, darunter Gewinner der renommiertesten Literaturpreise. Simon Schuster beheimatet zahlreiche bekannte Verlagsmarken und -einheiten wie Scribner, Atria Books, Gallery Books, Pocket Books, Adams Media, Simon Schuster Children's Publishing sowie Simon Schuster Audio und verfügt über internationale Niederlassungen in Australien, Kanada, Indien und Großbritannien. Das Verlagshaus ist stolz darauf, die Werke seiner Autorinnen und Autoren mit einem Lesepublikum in mehr als 200 Ländern zusammenzubringen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.simonandschuster.com.

