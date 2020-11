DJ MÄRKTE ASIEN/Anleger blicken auf Pandemie-Entwicklung - Sydney im Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich mit leichten Gewinnen. Nachdem die Meldungen über die baldige Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen an den Märkten für Optimismus gesorgt hatten, rücken nun wieder die steigenden Infektionszahlen und Eindämmungsmaßnehmen in den Blick.

Aus den USA kamen indessen verhaltene Vorgaben. Vor dem "Thanksgiving"-Wochenende gingen Anleger keine Risiken mehr ein und strichen nach der Rekordjagd am Dienstag auch hier Gewinne ein.

Am stärksten aufwärts geht es im Tokio. Der Nikkei-Index gewinnt 0,9 Prozent auf 26.523 Punkte. Aufmerksam verfolgen Investoren die Entwicklungen der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen, nachdem die Stadtverwaltung von Tokio die Öffnungszeiten für Restaurants ab Samstag verkürzt hat. Angesichts dessen knicken die Aktien des Restaurant-Betreibers Watami um 5,1 Prozent ein, Daisyo verlieren 2,0 Prozent. Gefragt sind vor allem Aktien aus dem E-Commerce-Bereich: Z Holdings - der japanische Yahoo!-Betreiber - rücken 4,7 Prozent vor, Rakuten gewinnen 3,0 Prozent.

In Hongkong notiert der Hang-Seng-Index 0,3 Prozent fester. Unter Abgabedruck stehen jedoch Immobilienwerte wie China Resources (-2,6 Prozent), Hang Lung Properties (-3,1 Prozent) und Wharf Real Estate (-6,6 Prozent). Die Regierung von Hongkong plant, die chinesische Sonderverwaltungszone weiter in die Greater Bay Area zu integrieren, wie Regierungschefin Carrie Lam in ihrer jährlichen Grundsatzrede angekündigt hat. Auf dem chinesischen Festland liegt der Schanghai-Composite ebenfalls mit 0,3 Prozent im positiven Bereich.

In Südkorea gewinnt der Kospi 0,7 Prozent auf 2.619 Punkte. Die Zentralbank des Landes hat wie erwartet den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent belassen. Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich die Notenbank etwas optimistischer und hat ihre Wachstumsprognose für das laufende und kommende Jahr etwas angehoben.

Die Börse in Sydney schloss mit 0,7 Prozent im Minus. Unter Abgabedruck standen hier vor allem Bankenwerte, die zuletzt deutliche Gewinne verbucht hatten. Commonwealth Bank, NAB, ANZ und Westpac gaben zwischen 1,3 und 2,4 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.636,40 -0,70% -0,71% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.523,43 +0,86% +11,16% 07:00 Kospi (Seoul) 2.618,63 +0,65% +19,15% 07:00 Schanghai-Comp. 3.371,45 +0,27% n.def. 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.738,02 +0,26% -5,76% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.849,86 -0,69% -10,28% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.601,84 +0,27% +0,56% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1928 +0,1% 1,1915 1,1916 +6,4% EUR/JPY 124,44 -0,0% 124,46 124,39 +2,1% EUR/GBP 0,8907 +0,0% 0,8904 0,8915 +5,3% GBP/USD 1,3390 +0,1% 1,3381 1,3368 +1,0% USD/JPY 104,33 -0,1% 104,46 104,39 -4,0% USD/KRW 1105,40 -0,1% 1106,55 1107,37 -4,3% USD/CNY 6,5680 -0,2% 6,5790 6,5795 USD/CNH 6,5605 -0,1% 6,5651 6,5735 -5,8% USD/HKD 7,7511 +0,0% 7,7507 7,7512 -0,5% AUD/USD 0,7358 -0,1% 0,7362 0,7353 +5,0% NZD/USD 0,7001 -0,0% 0,7004 0,6974 +4,0% Bitcoin BTC/USD 17.852,76 -4,9% 18.781,12 19.136,75 +147,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,97 45,71 +0,6% 0,26 -18,0% Brent/ICE 48,94 48,61 +0,7% 0,33 -20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,65 1.807,60 +0,1% +1,05 +19,2% Silber (Spot) 23,26 23,43 -0,7% -0,16 +30,3% Platin (Spot) 967,20 967,00 +0,0% +0,20 +0,2% Kupfer-Future 3,33 3,31 +0,7% +0,02 +18,0% ===

November 26, 2020 00:55 ET (05:55 GMT)

