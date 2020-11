Der DAX versucht sich weiter hartnäckig an der Charthürde um die 13.300 Punkte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit leichten Gewinnen auf 13.310 Punkte knapp darüber. Tags zuvor hatte er es im frühen Handel bereits bis auf 13.346 Punkte geschafft, konnte die runde Marke von 13.300 Punkten letztlich jedoch erneut nicht halten. Sie steht einem weiteren Vorstoß in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13.460 Punkten und Rekordhoch vom ...

